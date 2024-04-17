Глава МЧС: вода в Кургане поднимется до 10 метров в ближайшие дни

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В ближайшие дни максимальный уровень воды в Кургане достигнет 10 метров. Об этом на совещании с правительством заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"В ближайшие дни мы ожидаем максимальные уровни воды, которые, по прогнозам, будут достигать десяти метров, что является историческим максимумом", – сказал министр.

Он пояснил, что волна паводка уже подошла к Кургану. Сейчас в городе остаются подтопленными более 600 жилых и 2 тысячи дачных домов.

В свою очередь, губернатор региона Вадим Шумков, обращаясь к Владимиру Путину, сообщил, что уровень дамбы в Кургане был увеличен более чем на 11,5 метра за 5 дней. Ее состояние регулярно мониторят сотрудники МЧС. Специалисты 20 аварийно-технических бригад работают на случай прорыва дамбы.

Согласно последним данным, уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 919 сантиметров. Гидрометцентр Урала прогнозирует повышение уровня воды до 18 апреля.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

