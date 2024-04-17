Губернатор Курганской области: правобережная часть Кургана затоплена

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Правобережная часть Кургана, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена, идет борьба за левый берег и центр города, заявил губернатор Вадим Шумков в телеграм-канале.

Он уточнил, что отметка уровня воды в Кетовском округе достигла 11 метров, а в городе Кургане превысила опасную уже на полметра.

"Все попытки отсидеться на крыше, острове или в доме, а потом звонить спасателям с требованиями подвезти бензин и продукты либо вывезти вас, чреваты тем, что ребята не успеют спасти тех, кому реально остро необходима их помощь в моменте", – написал Шумков.

Губернатор также попросил подготовиться и приступать к самостоятельной эвакуации жителей сел Кетовского и Белозерского округов, расположенных ниже по течению от Кургана.

Помимо этого, к немедленной эвакуации призвали жителей деревни Санаторной. Там уровень воды достиг 11 метров 13 сантиметров, сообщила пресс-служба администрации округа в телеграм-канале.

По данным на 14:00 (12:00 по московскому времени), уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 41 сантиметр и достиг 906 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию. Там же напомнили, что отметка опасного явления составляет 850 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля.

Также МЧС России в своем телеграм-канале добавило, что на 17 апреля в 25 населенных пунктах Белозерского, Притобольного, Звериноголовского, Куртамышского, Кетовского округов и городе Кургане остаются подтопленными 669 жилых и 2 376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

Кроме того, в беседе с телеканалом "360" жительница пригородного поселка Теплый Стан рассказала, что паводок затопил шоссе Тюнина, районы Глинки и Малое Чаусово.

"Вчера я проехала по поселку Глинки. Сегодня его затопило, и проехать уже нельзя. Улицу Титова затопило. Вода поднялась на метр, и люди утром могли выйти только в воду", – рассказала местная жительница.

Она отметила, что некоторые участки ушли под воду за считаные часы.

Накануне региональный главк МЧС сообщил, что в Курганской области подтопило свыше 300 жилых домов и 685 приусадебных участков. Сотрудники спецслужб продолжают минимизировать последствия прохождения паводка.

Из-за паводка школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционный формат обучения. Мера будет действовать до особого распоряжения.

Кроме того, режим ЧС заблаговременно ввели и в Тюменской области.