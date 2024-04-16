Глава МЧС Куренков: следствие будет разбираться в причинах наводнения в регионах РФ

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Следствие будет выяснять причины масштабного наводнения в некоторых российских регионах, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Все дело в том, что мы, к сожалению или к радости, не прокурорские работники, не следователи и даже не судьи. Есть специальные органы, которые в этом разберутся, но это будет немного позже. Следственные органы разберутся", – приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно о прибытии министра в Курганскую область. Куренков намерен проконтролировать исполнение распоряжений по устранению последствий весеннего половодья. На сегодняшний день в регионе остаются подтопленными 305 жилых домов.

Наводнение накрыло и Оренбургскую область. Там подтоплено 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что пик паводков в Курганской и Тюменской областях ожидается в середине текущей недели. При этом, по данным на 16 апреля, число затопленных домов в российских регионах уменьшилось до 15 тысяч.

