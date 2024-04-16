Глава МЧС прибыл в Курганскую область

Фото: МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область, где будет лично проверять исполнение распоряжений по устранению последствий чрезвычайной ситуации с паводком. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Министр будет самолично проверять проведение работ по оказанию помощи населению и превентивных мероприятий, а также проконтролирует возведение защитных сооружений и принятие берегоукрепительных мер.

В ведомстве отметили, что в шести муниципальных округах подтоплены 305 жилых домов и 598 приусадебных участков, эвакуированы около 12,9 тысячи человек.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 92 сантиметра и достиг 723 сантиметров.

