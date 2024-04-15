Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 92 см

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 92 сантиметра и достиг 723 сантиметров. Об этом сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".

Данные об уровне воды в реке актуальны на 00:00 по местному времени (на 22:00 по московскому).

До этого сообщалось, что утром в воскресенье, 14 апреля, уровень воды составлял 491 сантиметр, утром в понедельник, 15 апреля, – 631 сантиметр. К вечеру понедельника он достиг 716 сантиметров.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пик паводка в Курганской и Тюменской областях ожидается в середине текущей недели. При этом в Оренбургской области вода уже идет на спад.

