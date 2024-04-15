Фото: телеграм-канал "Город Курган"

Паводок начинает частично подтапливать правобережную часть Кургана, где находится большое количество садовых товариществ (СНТ). Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

При этом, по его словам, микрорайон Нижняя Утятка в Кургане уже отрезан паводком из-за того, что огромная масса воды перемещается по пойме и постепенно затапливает садовые и дачные товарищества на правобережье, включая населенный пункт Черемухово и Малочаусовский мост.

"Вода начинает отрезать и заливать эти СНТ и ДНТ, начиная от ж/д моста через Тобол по улице Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее – Тополей", – уточнил глава региона.

Как заявил Шумков, сейчас по реке Тобол перемещается более 1 миллиарда 300 миллионов кубометров воды, что в два раза больше объема сбросов 1994 года, когда уровень воды поднялся выше 10 метров.

"Не нужно уповать на авось и на то, что заливало и в прежние годы, и все обходилось. Это не просто паводок, это реальная угроза!" – предупредил губернатор.

В связи с этим он посоветовал срочно увозить детей, пенсионеров, маломобильных родственников в пункты временного размещения или к родственникам. Также глава региона порекомендовал собрать все необходимые документы и ценные вещи.

По данным на 16:00 (14:00 по московскому времени) 15 апреля, уровень воды в реке Тобол увеличился за последние 8 часов на 54 сантиметра и составил более 685 сантиметров. При этом опасной отметкой является показатель в 850 сантиметров.

Шумков предупредил, что в ближайшее время эвакуация жителей части Кургана может быть затруднена из-за подтопления дорог.

"Немедленно эвакуируйтесь из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана СНТ, ДНТ и микрорайонов города", – заключил он.

Ранее жителей села Менщикова и деревни Кропанки Кетовского муниципального округа Курганской области призвали оперативно эвакуироваться из-за паводка, так как к этим населенным пунктам подходит вода.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня. В зоне подтопления уже находится более 500 жилых домов и участков, а свыше 7 тысяч человек были превентивно эвакуированы.

14 апреля течение в реке начало заметно усиливаться, а уровень воды у Кургана вырос до 646 сантиметров.

