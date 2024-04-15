Власти Кургана призвали эвакуироваться из-за перелива у Мало-Чаусовского моста

Фото: МЧС России

Жителям СНТ возле Малого Чаусова стоит эвакуироваться после перелива воды у Мало-Чаусовского моста, сообщает телеграм-канал администрации города Кургана.

"Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону. Автобусы стоят у места перелива", – добавили там.

По их данным, ближайший пункт временного размещения находится в школе № 50 по адресу улица Урицкого, дом 193.

Перебоев или ухудшения качества питьевой воды в Кургане не наблюдается, заявил глава региона Вадим Шумков.



"Ситуация с питьевой водой стабильная, Роспотребнадзор делает заборы каждый день", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Однако граждан призвали сделать запас питьевой воды. Также власти развернули две станции очистки, добавил Шумков.

Из-за осложнения ситуации с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня. По данным на 12 апреля, в зоне подтопления находилось более 500 жилых домов и участков, а свыше 7 тысяч человек были превентивно эвакуированы.

Губернатор уточнял, что резкий подъем воды в Тоболе у Кургана случится в ближайшие дни, из-за чего может затопить правый берег и центр города. 14-го числа течение в реке начало заметно усиливаться, а уровень воды у столицы региона вырос до 646 сантиметров.

