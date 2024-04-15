Немедленная эвакуация объявлена в двух населенных пунктах Курганской области

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Жители села Менщикова и деревни Кропанки Кетовского муниципального округа Курганской области должны оперативно выехать за пределы города из-за паводка. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации муниципалитета.

Как указано в сообщении, к этим двум селам активно подходит вода, именно поэтому жителям необходимо немедленно эвакуироваться. Гражданам посоветовали собрать необходимые вещи, документы и лекарства, а также забрать детей, пожилых и маломобильных близких и животных.

В эвакуации, по информации администрации, помогут автобусы, ожидающие желающих в двух населенных пунктах. Пункт временного размещения находится в Введенской средней общеобразовательной школе № 1.

Ранее стало известно, что жителям СНТ возле Малого Чаусово посоветовали эвакуироваться после перелива воды у Мало-Чаусовского моста в ближайший пункт временного размещения в школе № 50 по адресу улица Урицкого, дом 193.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня. В зоне подтопления уже находится более 500 жилых домов и участков, а свыше 7 тысяч человек были превентивно эвакуированы.

14 апреля течение в реке начало заметно усиливаться, а уровень воды у Кургана вырос до 646 сантиметров.

