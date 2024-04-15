Песков заявил, что пик паводков у Кургана и Тюмени ожидается в середине недели

Фото: МЧС России

Пик паводков в Курганской и Тюменской областях ожидается в середине текущей недели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Середина этой недели – это как раз момент, когда вода придет в два региона", – цитирует его RT.

При этом высокая вода в Оренбургской области идет на спад, добавил Песков. Он сказал, что там есть уже достаточно большое число домохозяйств, которые освободились из водного плена.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства Тюменской области, с 15 апреля объявлена плановая эвакуация 8 сел и деревень Упоровского района. Жителей этих территорий призвали заблаговременно позаботиться о своем имуществе и переехать в другое место на время половодья.



Губернатор региона Александр Моор подчеркнул, что число населенных пунктов, попадающих в возможную зону затопления, будет пересчитано. Это связано с обновленным прогнозом прохождения паводка, который предполагает исторический максимум подъема уровня воды в Ишиме.

"Придется серьезно пересчитать", – сказал Моор в эфире телеканала "Россия 24".

7 апреля Владимир Путин указал на неизбежность подтоплений Тюменской области из-за аномального за последнюю сотню лет увеличения уровня воды. На следующий день в регионе ввели режим ЧС.

Позднее началась превентивная эвакуация жителей Ялуторовска. Моор указывал, что ситуация с паводком в области усложнится к 20 апреля, а пик может наступить 23–25 апреля. В зоне затопления может оказаться 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек.