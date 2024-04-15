Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 85 см

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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 85 сантиметров и достиг 716 сантиметров. Об этом сообщается на странице правительства Курганской области в соцсети "ВКонтакте".

Утром в воскресенье, 14 апреля, уровень воды составлял 491 сантиметр, утром в понедельник, 15 апреля, – 631 сантиметр.

Между тем вода в реке Урал у Оренбурга опустилась на 30 сантиметров. Сейчас ее высота составляет 1 155 сантиметров, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"К счастью, у нас тенденция и в Оренбурге, не такие темпами, конечно, как в Орске, но тем не менее вода снижается", – цитирует его РИА Новости.

5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

На территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

С начала паводка в Оренбургской области подтопило почти 18,5 тысячи домов и более 36,6 тысячи приусадебных участков. В зоне ЧС работают более 70 бригад скорой помощи. Людей продолжают эвакуировать в безопасные места.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

