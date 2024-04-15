Вода подтопила 18,5 тыс домов в Оренбургской области

Фото: МЧС России

Всего с начала весеннего паводка в Оренбургской области было подтоплено 18 490 жилых домов и 36 694 приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 15 апреля, в Оренбуржье остаются подтопленными более 15 068 жилых домов, свыше 23 643 приусадебных участков и 29 низководных мостов. Людей продолжают эвакуировать из наиболее опасных районов.

Всего в зоне ЧС работают 70 бригад скорой помощи. По данным ТАСС, медики оказали помощь 570 пострадавшим жителям региона, оказавшимся в зоне подтопления.

При этом из опасных зон эвакуировали 16 547 человек, в 38 пунктах временного размещения находится 1 141 человек.

К настоящему времени власти приняли 313 011 заявлений. По данным СМИ, 11 565 человек получили единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости получили 154 человека на общую сумму 8 миллионов 250 тысяч рублей.

5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

На территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

