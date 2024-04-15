Вода подтопила 1 тыс домов в Оренбурге за сутки

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В Оренбурге увеличилось число подтопленных участков до 10,6 тысячи, а домов – до 5,5 тысячи. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации.

При этом, как сказано в сообщении, количество подтопленных домов и участков увеличилось за сутки на 1 и 1 тысячу соответственно.

Также, по информации мэрии, с подтопленных территорий эвакуировались уже более 1 708 человек, 170 из которых – дети. Количество граждан, которые выехали за пределы города за последние сутки, выросло на 28 человек, включая четверых детей.

В администрации Оренбурга уточнили, что сейчас в пунктах временного размещения находятся 297 человек, из них 96 детей.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки снизился на 14 сантиметров. К утру 15 апреля уровень составил 1 171 сантиметр.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

