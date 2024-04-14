ТАСС: более 14 тыс жилых домов подтоплены весенним паводком в РФ

Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально."

Количество жилых домов, подтопленных весенним паводком в России, превысило 14 тысяч, приусадебных участков – 25,1 тысячи. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Как рассказал собеседник агентства, на территории страны на утро 14 апреля в 35 регионах подтоплены 14 029 жилых домов и 25 112 приусадебных участков. По его информации, за сутки в воде оказались 2 889 домов и 5 143 приусадебных участка.

Однако, продолжил представитель оперативных служб, вода в некоторых российских регионах отступает. Так, за 24 часа от воды освободились 1 567 домов и 2 038 приусадебных участков.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что в РФ были подтоплены свыше 12,7 тысячи домов и 22 тысячи приусадебных участков в 39 регионах страны. Наблюдается положительная динамика паводковой обстановки, уточнили в ведомстве.

Также уровень воды в реке Урал вблизи Оренбурга впервые снизился с начала половодья в регионе. По данным главы пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александра Ситникова, уровень воды в реке по состоянию на 06:00 по московскому времени 14 апреля составил 1 185 сантиметров, снизившись на два сантиметра.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.