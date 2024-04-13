МЧС сообщило о подтоплении 12,7 тысячи жилых домов в 39 регионах РФ

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Более 12,7 тысячи жилых домов и 22 тысячи приусадебных участков подтоплены в 39 регионах России из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"Наблюдается положительная динамика паводковой обстановки", – указали там.

Однако на территории Оренбургской области ситуация ухудшается, там уже более 2,9 тысячи и 4,9 участков подтоплено, сказали в пресс-службе. В частности, с затронутых высокой водой территорий был эвакуирован 1 531 человек, включая 325 детей.

Однако в городе Орске этого же региона обстановка продолжает стабилизироваться, добавили в МЧС. Только за прошедшие сутки от половодья освободилось около 200 домов.



На территории Курганской области, по данным ведомства, в 12 населенных пунктах остаются подтопленными 269 жилых домов, 409 участков, низководный мост и 7 участков дорог.



Кроме того, городская администрация Орска уточнила, что в городе подтоплено еще свыше 3,8 тысячи частных и 105 многоквартирных домов. Однако вода ушла уже от 1,2 тысячи домов. Об этом сообщал ТАСС, ссылаясь на главу города Василий Козупица.

Ситуация с высокой водой ухудшилась в ряде регионов страны в начале апреля. Из-за сильного половодья в Оренбургской области 7 апреля ввели режим ЧС федерального уровня. С подтопленных территорий эвакуировали 7 457 человек.

Аналогичный режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Курганской области. Свыше 7,1 тысячи человек были превентивно эвакуированы.



