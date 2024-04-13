Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области, сделанный со спутников "Канопус-В" и "Метеор-М". Фотография была размещена в телеграм-канале госкорпорации.

В "Роскосмосе" отметили, что продолжают следить за ситуацией в регионе.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

13 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1 185 сантиметров, тем самым превысив опасную отметку на 255 сантиметров. В региональной мэрии подчеркнули, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составил 746 сантиметров.

Ранее подачу газа восстановили в более чем 6 тысячах домов Орска после паводка, а электричество – в 180 домах. В городе также удалось восстановить четыре скважины для подачи воды.

