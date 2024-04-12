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12 апреля, 14:02

Происшествия

В южной части Оренбурга снизили давление в сети водоснабжения

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Давление в сети водоснабжения в южной части Оренбурга пришлось снизить из-за подтопления энергооборудования водозабора "Газпромэнерго". Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

На данный момент специалисты прикладывают все усилия для восстановления энергоснабжения.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

Новости регионов: уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1 090 см

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионы
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