В Оренбурге подтоплены 5 микрорайонов, 3 поселка и 21 СНТ

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Пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ затоплены в Оренбурге, где проходит пик паводка, сообщает правительство области, на которое ссылается РИА Новости.

По данным региональных властей, в зоне подтопления находятся 2 328 домов и 3 792 приусадебных участка. Эвакуирован 1 521 человек, в том числе 319 детей.

В Орске ситуация постепенно нормализуется. Затопленными остаются 5 182 жилых дома с приусадебными участками. В 8 населенных пунктах и 17 СНТ в Оренбургском районе затопило 3 551 дом и 3 702 приусадебных участка.

В целом число подтопленных жилых домов в Оренбургской области сократилось за сутки до 11 773. В 26 муниципальных образованиях подтоплены также 15 066 приусадебных участков и 35 низководных мостов.

Волна паводка смещается вниз по течению реки Урал, что приводит к сокращению числа подтопленных домов в Орске и их росту в Оренбурге. В четырех населенных пунктах Оренбургской области нарушено электроснабжение. В связи с этим применяются 12 автономных источников электроэнергии. Работают 38 аварийных бригад.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании по устранению последствий паводков сообщил Владимиру Путину, что ситуация в регионе достигла пика, однако самая сложная обстановка зафиксирована в Оренбурге. В затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась.

