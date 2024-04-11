"Роскосмос" показал фото последствий паводка в Оренбургской области

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" показал фотографию последствий паводка в Оренбургской области, которую сделал командир отряда космонавтов Олег Кононенко на борту Международной космической станции (МКС). Снимок был опубликован в телеграм-канале госкорпорации.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, на следующий день появились сведения о втором разрушении. При этом уже 8 апреля новая конструкция не выдержала и тоже прорвалась.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил Владимиру Путину, что ситуация в регионе достигла пика, однако самая сложная обстановка зафиксирована в Оренбурге. В затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась.

По информации главы области, предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей. Вместе с тем эпидемиологическая обстановка на фоне половодья спокойная, сказал он.

