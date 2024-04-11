Житель Оренбурга рассказал о последствиях паводка в СНТ "Металлист"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Владелец дома в СНТ "Металлист" Оренбургской области Виталий рассказал, что еще 10 апреля его жилье было заполнено наполовину водой. Сейчас же вода поднялась выше, сообщает телеканал "360".

Виталий отметил, что у некоторых людей дома в СНТ затопило еще раньше.

"Все плавают. Там, где были ворота, теперь вода", – сказал он и добавил, что ему пришлось взять лодку, чтобы добраться до затопленного дома.

В материале уточнили, что такая же ситуация сложилась и в других садовых товариществах. Так, житель СНТ "Сельхозтехника" перебрался в микрорайон Авиагородок из-за наводнения.

"Был вчера в СНТ в полночь. Во дворе было метра полтора воды, а в низине – метра три, у соседей вообще ворота смыло", – прокомментировал мужчина и уточнил, что находящиеся на окраине микрорайона дома тоже подтапливает с двух сторон.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге с 11 апреля с 15:00 до 16:30 будет проводиться эвакуация из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки Урал. В связи с этим местные власти попросили жителей выйти на видные места и подать сигнал.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, на следующий день появились сведения о втором разрушении. При этом уже 8 апреля новая конструкция не выдержала и тоже прорвалась.

Уровень воды в Оренбурге приближается к 11 метрам. Этот показатель превышает критическую отметку на 170 сантиметров.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.