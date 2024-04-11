В Оренбурге с 15:00 начнут эвакуацию из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки

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В Оренбурге 11 апреля с 15:00 до 16:30 будет проводиться эвакуация из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки Урал. В связи с этим жителей попросили выйти на видные места и подать сигнал. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.

Власти отметили, что спасатели будут обследовать жилые здания от моста на Загородном шоссе до очистных сооружений в районе Овчинного городка. Там же добавили, что из Овчинного городка будет продолжаться вывоз жителей, в чьи дома уже поступила вода.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что уровень воды в реке Урал в городе приближается к 11 метрам, что превышает критическую отметку на 170 сантиметров. По словам мэра, самая тяжелая ситуация наблюдается у жилых домов "Гранд-парка", где в ночь на 11 апреля работала спецтехника. Сейчас специалисты занимаются установкой водоналивной дамбы, уточнил Салмин.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, спустя день появилась информация о втором разрушении. При этом уже 8 апреля новая конструкция не выдержала и прорвалась.

С 7 апреля на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. В МЧС РФ охарактеризовали всю ситуацию с наводнением как критическую.

