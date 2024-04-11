Вода в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 метрам

Фото: телеграм-канал "Салмин. Напрямую."

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 метрам, что превышает критическую отметку на 170 сантиметров. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин в своем телеграм-канале.

По его словам, самая тяжелая ситуация наблюдается у жилых домов "Гранд-парка", где в ночь на 11 апреля работала спецтехника. Кроме того, на место уже приехали грузовики с водоналивной дамбой, доставленной МЧС РФ. Специалисты уже занимаются ее установкой, добавил мэр.

"Критических отметок пока нет, но вода близко подошла и к ЖК "Дубки", – уточнил он.

При этом Салмин рассказал, что пока новых подтопленных микрорайонов не наблюдается, однако там, где уже имеется вода, происходит подтопление зданий. На данный момент подтоплено 3 968 приусадебных участков и 2 326 домовладений. За последние сутки прирост составил на 1 576 и 416 соответственно.

"Ситуация остается сложной, наша главная задача – безопасность горожан. Еще раз призываю не сидеть и в максимально короткое время эвакуироваться", – заключил мэр.

Ранее стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, где проверит исполнение ранее озвученных поручений по ликвидации паводка. Также министр проконтролирует оказание помощи пострадавшему населению и оценит развитие паводка в регионе.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, а спустя день появилась информация и о втором разрушении. При этом уже 8 апреля новая конструкция не выдержала и прорвалась.

С 7 апреля на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. В МЧС РФ охарактеризовали всю ситуацию с наводнением как критическую.

