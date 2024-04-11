Правительство Оренбуржья предупредило о повышении уровня реки Урал

Фото: телеграм-канал "ПроОрск"

Уровень воды в реке Урал может подняться еще выше, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По их данным, рост может составить от 5 до 40 сантиметров.

В частности, только в столице региона прогнозируется подтопление более 2 500 домов. В целом по Оренбуржью предполагается затопление 3 580 домов, 3 950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, включая сам Оренбург, Орск, Новотроицк и Кувандык, а также населенные пункты Беляевского, Оренбургского и Илекского районов.

В настоящее время на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 36 садовых товариществах подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок. С территорий, затронутых паводком, эвакуировали уже 7 800 человек, включая 2 117 детей. 1 415 жителей разместили в 40 пунктах временного размещения.

"По Оренбургу мы видим, что все многоквартирные дома мы отстояли на текущий период, но мы пока не знаем, какой объем воды придет", – рассказал журналистам глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин во время рабочей поездки в Оренбург.

Кроме того, в эфире "Соловьев Live" глава города Сергей Салмин уточнил, что жертв из-за паводка в городе удалось избежать. Он подчеркнул, что специалисты вывозят сотни людей в сутки.

Ранее мэр уже рассказывал, что на территории столицы Оренбуржья оказались подтоплены свыше 3 600 дворовых территорий и больше 2 000 домовладений.



После начала весеннего половодья в Орске прорвало первую дамбу. Это случилось 5 апреля, а спустя день зафиксировали и второй прорыв. 8-го числа очередное гидротехническое сооружение не выдержало и дало течь. 9 апреля мэр города сообщил, что пик паводка для этой территории уже прошел.

С 7 апреля на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. В МЧС РФ охарактеризовали всю ситуацию с наводнением как критическую.