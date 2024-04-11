Глава МЧС России снова вылетел в Оренбург

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава МЧС России Александр Куренков снова вылетел в Оренбург, где проверит исполнение ранее озвученных поручений по ликвидации паводка. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также министр проконтролирует оказание помощи пострадавшему населению и оценит развитие паводка в регионе.

Ситуация с паводком в городе остается сложной. По последним данным, в районе Оренбурга уровень воды в реке Урал поднялся до 1 060 сантиметров. Это выше опасной отметки. В зоне подтопления остаются 2 028 жилых домов и 2 522 приусадебных участка.

После начала весеннего половодья в Орске прорвало первую дамбу. Это случилось 5 апреля, а спустя день зафиксировали и второй прорыв.

8 апреля очередное гидротехническое сооружение не выдержало и дало течь. Лишь 9 апреля мэр города сказал, что пик паводка для этой территории уже прошел.

С 7 апреля на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. В МЧС РФ охарактеризовали всю ситуацию с наводнением как критическую.