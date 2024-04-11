Мэр Оренбурга сообщил, что вода подошла к многоквартирным домам

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Река Урал около Оренбурга продолжает очень широко разливаться, вода уже подошла близко к многоквартирным домам на некоторых городских улицах. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что речь идет о домах на улице Геннадия Донковцева, а также в жилых комплексах "Дубки" и "Гранд-Парк". Тем не менее риск затопления на этих участках на данный момент отсутствует.

"Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме", – подчеркнул Салмин.

Градоначальник также сообщил о подтопленных зданиях на набережной города, в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению главы МЧС РФ Александра Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы, добавил Салмин.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Урале около Оренбурга вырос на 12 сантиметров, достигнув отметки в 1 022 сантиметра. Как сообщили в правительстве региона, эти данные стали рекордными за всю историю наблюдений. При этом значения продолжают расти.

С подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 7 457 человек, в том числе 1 982 ребенка. В 39 пунктах временного размещения в данный момент находятся 1 493 человека, среди которых 257 детей.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи с паводком Салмин призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи. Также в Оренбуржье объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.