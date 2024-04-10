Уровень воды в реке Урал вблизи Оренбурга достиг 1 022 см

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Уровень воды в реке Урал около Оренбурга вырос на 12 сантиметров, достигнув отметки в 1 022 сантиметра. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

В службе уточнили, что эти данные были актуальны на 20:00 по местному времени (18:00 по московскому). Новые данные превысили критические показатели на 92 сантиметра.

Днем 10 апреля уровень воды в реке Урал поднялся до 10 метров 10 сантиметров. Тогда опасные значения были превышены на 80 сантиметров. Как рассказал мэр города Сергей Салмин, вода продолжает прибывать, однако сил и средств у спасателей достаточно для борьбы с паводком.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи с паводком Салмин призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи. Число эвакуированных из-за стихии в регионе увеличилось до 7,7 тысячи человек.

Также в Оренбуржье объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.