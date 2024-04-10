Уровень Урала в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений

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Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений. Значения продолжают расти, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале.

"Оперативные службы несут круглосуточное дежурство", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 7 457 человек, в том числе 1 982 ребенка. В 39 пунктах временного размещения в данный момент находятся 1 493 человека, среди которых 257 детей. Из зон затопления в безопасные районы переместили 570 сельскохозяйственных животных.

Региональное правительство подчеркнуло, что за сутки от воды удалось освободить 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населенных пунктах 7 муниципальных образований.

"На вечер 10 апреля остается подтоплено 12 187 жилых домов, 14 263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях – в 85 населенных пунктах и 34 СНТ", – добавляется в сообщении.

Вечером 10 апреля уровень воды в реке Урал около Оренбурга вырос на 12 сантиметров, достигнув отметки в 1 022 сантиметра. Эти данные были актуальны на 20:00 по местному времени (18:00 по московскому).

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи с паводком Салмин призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи.

