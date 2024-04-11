Уровень воды в Урале под Оренбургом вырос на 32 см за ночь

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе за прошедшую ночь увеличился на 32 сантиметра, достигнув 1 054 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале районной администрации.

Опасный показатель превышен уже на 124 сантиметра. Местных жителей призвали покинуть зону подтопления.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что вода из реки Урал уже подошла близко к многоквартирным домам на некоторых городских улицах. Градоначальник также сообщил о подтопленных зданиях на набережной Оренбурга, в районе автомобильного моста.

С подтопленных домовладений и приусадебных участков в регионе эвакуировали 7 457 человек, в том числе 1 982 ребенка. В 39 пунктах временного размещения в данный момент находятся 1 493 человека, среди которых 257 детей.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

На фоне паводков в Оренбуржье объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Салмин призвал граждан вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи.