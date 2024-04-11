Число подтопленных паводком домов в Орске сократилось до 6 тысяч

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число жилых домов, подтопленных паводком в Орске Оренбургской области, сократилось до 5 973, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что их количество уменьшилось на более чем 800. Кроме того, уровень реки Урал у Орска снизился на 44 сантиметра, до 860 сантиметров.

Эвакуированы 2 553 человека, в том числе 801 ребенок.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что за прошедшие сутки уровень воды в Орске снизился на 14 сантиметров. В регионе продолжают сбрасывать воду с подтопленных территорий. Паслер выразил надежду, что в течение дня уровень воды снизится.

За прошедшую ночь уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся на 32 сантиметра. Общий уровень вырос до 1 054 сантиметров.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

С подтопленных домовладений и приусадебных участков в регионе эвакуировали 7 457 человек, в том числе 1 982 ребенка. В 39 пунктах временного размещения в данный момент находятся 1 493 человека, среди которых 257 детей.

