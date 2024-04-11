Губернатор Оренбуржья заявил о снижении уровня воды в Орске на 14 сантиметров

Фото: МЧС России

За прошедшие сутки уровень воды в Орске снизился на 14 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"В Орске за сутки у нас ушло минус 14 сантиметров. Как я и говорил, мы стали на уверенную траекторию снижения", – приводит его слова РИА Новости.

Паслер заявил, что в регионе продолжают сбрасывать воду с подтопленных территорий. Он выразил надежду, что в течение дня уровень воды снизится.

За прошедшую ночь уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся на 32 сантиметра. Общий уровень вырос до 1 054 сантиметров.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

С подтопленных домовладений и приусадебных участков в регионе эвакуировали 7 457 человек, в том числе 1 982 ребенка. В 39 пунктах временного размещения в данный момент находятся 1 493 человека, среди которых 257 детей.

