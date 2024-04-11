Банки Оренбуржья предоставили бизнесу кредитные каникулы на полгода

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Банки Оренбургской области предоставили местному бизнесу кредитные каникулы по упрощенному варианту на полгода. Об этом сообщил вице-губернатор Оренбургской области, министр экономического развития, инвестиций Игнат Петухов.

"Все банки, которые на территории есть, предоставляют кредитные каникулы", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Петухов пояснил, что упрощенный вариант используется банками в приоритете. Он позволяет моментально приостанавливать выплаты по кредитам.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, а спустя день появилась информация и о втором разрушении. При этом уже 8 апреля новая конструкция не выдержала и прорвалась.

С 7 апреля на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. В МЧС РФ охарактеризовали всю ситуацию с наводнением как критическую.

Согласно последним данным, число жилых домов, подтопленных паводком в Орске Оренбургской области, сократилось до 5 973. Губернатор региона Денис Паслер сообщал, что за прошедшие сутки вода в Орске опустилась на 14 сантиметров.

Однако в Оренбурге уровень воды приближается к 11 метрам. Этот показатель превышает критическую отметку на 170 сантиметров.