Минобороны доставило в Оренбуржье свыше 90 тонн гуманитарного груза

Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально."

Самолеты Минобороны РФ доставили в Оренбургскую область свыше 90 тонн гуманитарного груза для оказания помощи жителям региона, пострадавшим от паводка, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Два самолета Ил-76 доставили на аэродром Орска продукты питания и предметы первой необходимости, предоставленные Тульской областью.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал может подняться еще выше. По данным правительства Оренбургской области, рост может составить от 5 до 40 сантиметров. В частности, только в столице региона прогнозируется подтопление более 2 500 домов.

В целом по Оренбуржью предполагается затопление 3 580 домов, 3 950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах, включая сам Оренбург, Орск, Новотроицк и Кувандык, а также населенные пункты Беляевского, Оренбургского и Илекского районов.

В настоящее время на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 36 садовых товариществах подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок. С территорий, затронутых паводком, эвакуировали уже 7 800 человек, включая 2 117 детей. 1 415 жителей разместили в 40 пунктах временного размещения.

После начала весеннего половодья в Орске прорвало первую дамбу. Это случилось 5 апреля, а спустя день зафиксировали и второй прорыв. 8-го числа очередное гидротехническое сооружение не выдержало и дало течь.

9 апреля мэр города сообщил, что пик паводка для этой территории уже прошел. С 7 апреля на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. В МЧС РФ охарактеризовали всю ситуацию с наводнением как критическую.