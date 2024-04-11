Песков заявил, что Путин держит на контроле ситуацию с паводками в РФ

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Ситуация с паводками остается в центре внимания Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня он продолжает работать в Кремле, мы ожидаем где-то в течение часа, что он выйдет на ВКС с руководителем правительственной комиссии (с главой МЧС РФ. – Прим. ред.) Александром Куренковым, министром строительства Иреком Файзуллиным и с тремя губернаторами. Это губернаторы регионов, которые подверглись затоплению в большей степени", – рассказал представитель Кремля.

Президенту регулярно докладывают об обстановке в пострадавших от половодья регионах РФ, невзирая на время. Однако это не повлияло на напряженность его графика, сказал Песков.

"Единственное, что, конечно, значительную часть рабочего дня президент занимается именно этими вопросами в межведомственном плане в контакте с региональными представителями", – добавил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, какие технические средства используются российским лидером для контроля ситуации, Песков подчеркнул, что в основном это материалы от МЧС, включая подробные карты с последствиями паводков и по их прогнозированию.

Ситуация с весенними паводками в Оренбуржье обострилась настолько, что 7 апреля правительственная комиссия решила объявить в регионе чрезвычайную ситуацию федерального уровня. В настоящее время уровень воды в Урале возле столицы Оренбуржья приближается к 11 метрам, превышая критическую отметку.



Из-за подтопления режим ЧС регионального уровня ввели в Курганской области. По данным местных властей, большая вода придет в Курган с 11 по 14 апреля. Аналогично поступили и в Тюменской области.

До этого президент РФ указал на неизбежность подтоплений Курганской и Тюменской областей. Поэтому он призвал руководителям регионов подготовиться к стихийному бедствию, вызванному аномальным за последнюю сотню лет уровнем воды.