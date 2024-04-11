11 апреля, 16:36Происшествия
Губернатор Оренбургской области доложил Путину о пике паводка в регионе
Фото: ТАСС/Кирилл Лебедев
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании по устранению последствий паводков сообщил Владимиру Путину, что ситуация в регионе достигла пика, однако самая сложная обстановка зафиксирована в Оренбурге.
При этом он уточнил, что в затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась. Так, по его словам, за последние сутки уровень воды уменьшился на 14 сантиметров. Также губернатор добавил, что в Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения, в том числе энерго- и теплоснабжение, работают штатно.
Между тем президент РФ предупредил, что ситуация с паводками в российских регионах меняется ежечасно. Однако Путин заявил, что ежедневно находится на связи с властями Курганской, Оренбургской и Тюменской областей. Он подчеркнул, что ему докладывают о борьбе с затоплениями и принимаемых властями мерах по оказанию помощи гражданам.
Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, на следующий день появились сведения о втором разрушении. При этом уже 8 апреля новая конструкция не выдержала и тоже прорвалась.
Уровень воды в Оренбурге приближается к 11 метрам. Этот показатель превышает критическую отметку на 170 сантиметров.
В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.
Новости регионов: паводок в Оренбурге достиг пика