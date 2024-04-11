Ущерб от паводка в Оренбуржье превысил 40 млрд рублей

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Предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер в ходе совещания с Владимиром Путиным.

"Регион направил в правительство документы о предварительной оценке ущерба", – уточнил он.

Паслер добавил, что это пока предварительная сумма, так как из-за объемов воды специалисты не приступали к полноценному обследованию пострадавших территорий. Однако эпидемиологическая обстановка на фоне половодья спокойная, уверен Паслер.

"Ежедневно мониторим вызовы скорой помощи и число обращений в поликлиники из-за кишечной инфекции", – подчеркнул он.

Ситуация с весенними паводками в области обострилась настолько, что 7 апреля правительственная комиссия решила объявить в регионе чрезвычайную ситуацию федерального уровня.

Между тем вода продолжает отходить от Орска, где пик высокой воды уже прошел. Однако уровень воды в Урале возле столицы Оренбуржья приближается к 11 метрам, превышая критическую отметку на 170 сантиметров. В Оренбурге подтоплено уже более 2 тысяч домовладений.