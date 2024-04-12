Мэр Козупица: паводковая ситуация в Старом Городе Орска улучшилась

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Паводковая ситуация в Старом Городе Орска, который принял первый удар волны после прорыва дамбы, заметно улучшилась, сообщил мэр города Василий Козупица в своем телеграм-канале.

По его словам, вода заметно уходит в Советском районе. На Вокзальном шоссе в районе магазина "Строительный бум" проезжая часть уже сухая. В 6-ом микрорайоне ситуация также улучшилась.

Мэр отметил, что вода сохраняется в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. В Старом Городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на Краснознаменной улице.

Козупица добавил, что в отдаленных поселках ситуация нормализовалась, паводок постепенно сходит. В то же время на территории, которые еще находятся во власти стихии, ежедневно подвозят воду, продукты и предметы первой необходимости.

Глава Орска также сообщил, что подтопленными остаются 5 182 жилых дома. В 13 пунктах временного размещения находятся 1 064 человека, в том числе 163 ребенка. По его словам, люди из ПВР начинают возвращаться домой.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в свою очередь, сообщил, что уровень воды в реке Урал в Орске за сутки упал на 62 сантиметра, до 798 сантиметров.

"Уменьшаем сброс воды с Ириклинского гидроузла до 629 кубометров в секунду. Действия по системному снижению уже дали результаты в Орске", – сказал глава региона.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании по устранению последствий паводков сообщил Владимиру Путину, что ситуация в регионе достигла пика, однако самая сложная обстановка зафиксирована в Оренбурге. В затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась.

