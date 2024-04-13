Вода в реке Урал у Оренбурга поднялась до 1 185 см

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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1 185 сантиметров, тем самым превысив опасную отметку на 255 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной мэрии.

Согласно информации, такие данные были приведены по состоянию на 16:00 по местному времени (14:00 по московскому).

В мэрии Оренбургской области подчеркнули, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составил 746 сантиметров. Там опасный уровень начинается от 870 сантиметров.

Паводковая ситуация в регионе обострилась настолько, что 7 апреля было принято объявить ЧС федерального уровня. 12 апреля в Оренбурге прозвучала сирена, а власти призвали горожан немедленно эвакуироваться из зон подтопления.

По информации на утро 13-го числа, в городе остаются подтопленными около 8 тысяч участков и примерно 3 тысячи домов.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании по устранению последствий паводков сообщил Владимиру Путину, что ситуация в регионе достигла пика, однако самая сложная обстановка зафиксирована в Оренбурге. В затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась.

