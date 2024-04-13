13 апреля, 07:12Происшествия
В Оренбурге подтопило еще 800 домов и 1 800 участков за сутки
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге за прошедшие сутки. Об этом сообщил директор Муниципального диспетчерского центра Александр Сиса.
Он добавил, что всего в городе остаются подтопленными около 8 тысяч участков и примерно 3 тысячи домов.
"Уровень Урала составляет на данный момент 11 метров 71 сантиметр", – цитирует ТАСС директора диспетческого центра.
Вместе с тем Сиса отметил, что утром 13 апреля в реке Урал наблюдается стабилизация уровня воды. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду на то, что уровень Урала в Оренбурге вышел на плато.
"Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад", – написал он в своем телеграм-канале.
12 апреля было принято решение о снижении давления в сети водоснабжения в южной части Оренбурга. Такие меры приняли из-за подтопления энергооборудования водозабора "Газпромэнерго".
Кроме того, 12 апреля в городе прозвучала сирена, власти попросили жителей города немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Также мэр Оренбурга Сергей Салмин рекомендовал собрать с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости.
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