В Оренбурге подтопило еще 800 домов и 1 800 участков за сутки

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге за прошедшие сутки. Об этом сообщил директор Муниципального диспетчерского центра Александр Сиса.

Он добавил, что всего в городе остаются подтопленными около 8 тысяч участков и примерно 3 тысячи домов.

"Уровень Урала составляет на данный момент 11 метров 71 сантиметр", – цитирует ТАСС директора диспетческого центра.

Вместе с тем Сиса отметил, что утром 13 апреля в реке Урал наблюдается стабилизация уровня воды. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду на то, что уровень Урала в Оренбурге вышел на плато.

"Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад", – написал он в своем телеграм-канале.

12 апреля было принято решение о снижении давления в сети водоснабжения в южной части Оренбурга. Такие меры приняли из-за подтопления энергооборудования водозабора "Газпромэнерго".

Кроме того, 12 апреля в городе прозвучала сирена, власти попросили жителей города немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Также мэр Оренбурга Сергей Салмин рекомендовал собрать с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости.