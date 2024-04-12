Прорванный паводком участок дамбы на реке Урал в Орске полностью восстановили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Орске Оренбургской области восстановили участок дамбы, который прорвало паводком. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Промытый ранее участок отсыпан. Вода из реки Урал не поступает в жилые районы", – говорится в сообщении.

Спасатели МЧС продолжают откачивать воду. Для ликвидации паводка применяется насосно-рукавный комплекс "Шквал", который способен откачивать до 350 литров в секунду.

Между тем жилые дома, где вода уже сошла, начали подключать к энергетической и газовой инфраструктуре. Работы ведут в районах Орска и других населенных пунктах, сообщается на странице правительства Оренбургской области в соцсети "ВКонтакте".

В регионе постоянно отслеживают ситуацию. Там налажен обмен информацией между органами исполнительной власти Оренбургской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, участвующими в ликвидации ЧС.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.