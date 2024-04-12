Более 6 тысяч домов подключили к газу в Орске

Фото: телеграм-канал "ПроОрск"

Подачу газа восстановили в более чем 6 тысячах домов Орска после паводка, а электричество – в 180 домах. Об этом рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, передает ТАСС.

При этом он уточнил, что в городе также удалось восстановить четыре скважины для подачи воды. Однако, по его словам, этого недостаточно, поэтому работа осуществляется по сниженным параметрам.

"Завтра появляется возможность отсыпать дорогу к скважинам, подтянуть электроэнергию и увеличить количество скважин в ближайшее время для того, чтобы повысить параметры подачи воды", – заключил он.

Первый прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел 5 апреля. Спустя пару дней появилась информация и о втором прорыве. Вновь прорвало дамбу в Орске уже возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи с сильным паводком на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

