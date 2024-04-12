12 апреля, 12:09Происшествия
Эвакуация жителей из-за угрозы прорыва дамбы объявлена в поселке Оренбургской области
Фото: ТАСС/Егор Алеев
В поселке Газодобытчиков, который расположен под Оренбургом, объявлена полная эвакуация жителей в связи с угрозой прорыва дамбы. Об этом сообщила мэрия Оренбургского района в своем телеграм-канале.
Глава Красноуральского сельсовета Юрий Бендюк объяснил, что уровень воды продолжает увеличиваться, поэтому все жители Газодобытчиков должны немедленно покинуть поселок и уехать в безопасное место.
"Помогите детям, инвалидам, пожилым людям покинуть дома, соберите документы и уезжайте! Времени очень мало! Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике!" – сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Орске Оренбургской области восстановили участок дамбы, который прорвало паводком. Спасатели МЧС при этом продолжают откачивать воду. Для ликвидации паводка применяется насосно-рукавный комплекс "Шквал", который способен откачивать до 350 литров в секунду.
Первый прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел 5 апреля. Спустя пару дней появилась информация и о втором прорыве. Вновь прорвало дамбу в Орске уже возле поселка Лесоторгового 8 апреля.
В связи с сильным паводком на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.
Новости регионов: пик паводка в Оренбурге может прийтись на 12 апреля