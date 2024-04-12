Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сирена прозвучала в Оренбурге, власти попросили жителей города немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Он уточнил, что сирена не является учебной тревогой. По его словам, в городе сейчас наблюдается крайне опасная ситуация с паводком. Как утверждает Салмин, за последние 10 часов уровень воды в реке Урал увеличился на 40 сантиметров и достигает порядка 1 143 сантиметров.

"Я обращаюсь к жителям ЖК "Гранд-парк", поселков Куйбышева и Солнечного, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчиный городок: срочно эвакуируйтесь", – уточнил мэр.

Также он рекомендовал собрать с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости.

"Положение критическое, не теряйте время!" – заключил Салмин.

Ранее стало известно, что в поселке Газодобытчиков, который расположен под Оренбургом, объявлена эвакуация жителей в связи с угрозой прорыва дамбы.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.