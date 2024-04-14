Уровень воды в Урале у Оренбурга не увеличивался последние 10 часов

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга не увеличивался в течение 10 часов. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Оренбургского района.

По состоянию на 04:00 по московскому времени уровень Урала все еще составляет 1 187 сантиметров. Мониторинг показателей продолжается, добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 1 401 дом и 1 203 тысяч приусадебных участков освободились от воды за сутки.

До этого "Роскосмос" опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области, сделанный со спутников "Канопус-В" и "Метеор-М". В корпорации отметили, что продолжают следить за ситуацией в регионе.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.