Свыше 1,4 тыс домов освободились за сутки от паводка в Оренбуржье

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

В Оренбургской области 1 401 дом и 1 203 тысяч приусадебных участков освободились от воды за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По состоянию на 18:00 по московскому времени на территории Оренбуржья подтоплены 18 муниципальных образований, 18 669 приусадебных участков и 11 665 домов, из них 132 многоквартирных.

В телеграм-канале мэрии Оренбургской области пишут, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11 метров 87 сантиметров, при этом у Орска наблюдается снижение до 6 метров 99 сантиметров.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1 185 сантиметров, тем самым превысив опасную отметку на 255 сантиметров. Данные привели на по состоянию на 14:00 по московскому времени.