Мэрия Оренбурга заявила об эвакуации подтопленного дома с обрушенной пристройкой

Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально."

Жители начали эвакуироваться из дома в Оренбурге, где обрушилась пристройка для спуска в подвал. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Инцидент произошел в четырехэтажном доме 35 на улице Потехина. Из-за подхода паводка вплотную к зданию обрушилась пристройка между третьим и четвертым подъездами. Однако никто не пострадал.

"Подвальное помещение четырехэтажного жилого дома 1964 года постройки затоплено. Также вода заполнила подвальное помещение дома 31 на улице Потехина", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас аварийные службы отключили от электричества дома 31, 33 и 35. Спасатели, представители Южного округа города, управления ЖКХ и управляющей компании находятся на месте происшествия.



"При визуальном осмотре нарушений конструктива дома не обнаружено. Стена не является несущей. Детально-инструментальное обследование конструкций многоквартирного дома будет проведено комиссией после схода воды", – сказал начальник УЖКХ администрации Оренбурга Андрей Райков.

Паводковая ситуация в регионе обострилась настолько, что 7 апреля было принято объявить ЧС федерального уровня. 12 апреля в Оренбурге прозвучала сирена, а власти призвали горожан немедленно эвакуироваться из зон подтопления.

По данным на 12 апреля, уровень Урала у города возрос до 1 162 сантиметров, затоплены 5 микрорайонов, 3 поселка и 21 СНТ. По информации на утро 13-го числа, в городе остаются подтопленными около 8 тысяч участков и примерно 3 тысячи домов.