Минстрой: в Курганской области обеспечивают меры защиты населения от паводка

Фото: телеграм-канал "Минстрой России"

Меры по защите населения и территорий Курганской области от паводка обеспечены, сказал РИА Новости глава Минстроя Ирек Файзуллин.

По словам Файзуллина, самой важной задачей является своевременная эвакуация населения с берега реки Тобол.

"Меры по всей Курганской области по организациям, по дорогам, по предприятиям и по защите населения обеспечены", – прокомментировал глава Минстроя.

Отмечается, что в регионе работают 99 пунктов временного размещения для жителей с подтопляемых территорий. В Курганской области круглосуточно отслеживают ситуацию, в том числе и по камерам видеонаблюдения.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уточнил, что в регионе строят и повышают 6 дамб. Одна из них находится в Кургане, остальные 5 – в муниципальных округах.

Он уточнил, что большой воде с Тобола до Кургана остается 50 километров, скорость течения реки составляет 15-20 километров в сутки. Если тело дамбы не прорвет, то есть шанс сохранить центральную часть города от подтопления.

"Но мы не можем предсказать будет это медленнее или быстрее. Потому что усиливается течение Тобола и перелив воды может произойти в любой момент, вода может прийти быстрее", – заключил Шумков.

По словам губернатора, ночью с субботы на воскресенье по дамбе в Кургане выставят посты. Уровень воды в реке Тобол может составить от 9 до 11 метров.

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 13 апреля в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Свыше 7,1 тысячи человек эвакуированы, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.