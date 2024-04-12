Более 7,1 тыс человек эвакуировали в Курганской области из-за паводка

Фото: телеграм-канал "Курганская область официально"

Свыше 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали в Курганской области из-за паводка, 885 жителей региона, включая 231 ребенка, располагаются в пунктах временного размещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.

Согласно информации, такие данные были приведены на 10:00 по московскому времени.

"Остальные граждане разъехались по родственникам. Превентивно эвакуированы 7 153 человек. Это число растет", – уточнили в правительстве.

Ранее в МЧС сообщили, что утром 12 апреля в зоне подтопления в населенных пунктах Курганской области остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков. В ведомстве пояснили, что за прошедшие сутки вода сошла в Красном Октябре и Казак-Кочердыке. Из зоны подтопления ушли 12 приусадебных участков и часть автомобильной дороги.

В связи с паводком в Курганской области ввели режим ЧС регионального характера. Все школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционный формат обучения.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация с паводками остается в центре внимания Владимира Путина. Президенту регулярно докладывают об обстановке в пострадавших от половодья регионах РФ.

