Более 500 жилых домов и приусадебных участков подтоплены в Курганской области

Фото: МЧС России

В зоне подтопления в населенных пунктах Курганской области остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"По состоянию на 12 апреля, затопленными в 9 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, 1 низководный мост и 7 участков автомобильных дорог", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что за прошедшие сутки вода сошла в Красном Октябре и Казак-Кочердыке. Из зоны подтопления ушли 12 приусадебных участков и часть автомобильной дороги.

В связи с паводком в Курганской области ввели режим ЧС регионального характера. Все школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционное формат обучения.

С подтопленных территорий в регионе эвакуировались более 6,2 тысячи человек. Из них 818 человек, в том числе 222 ребенка, находятся в 17 пунктах временного размещения.

