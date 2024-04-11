Более 6,2 тыс человек эвакуировали в Курганской области из-за паводков

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 6,2 тысячи человек эвакуировали в Курганской области из-за паводков, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Из них 818 человек, в том числе 222 ребенка, находятся в 17 пунктах временного размещения. Остальные устроились у родственников.

Накануне сообщалось, что более 180 жилых домов и свыше 280 приусадебных участков подтопило в Курганской области. Как заявило МЧС, в регионе продолжается эвакуация граждан. В области также установили 21 пункт временного размещения вместимостью свыше 2 тысяч человек. В борьбе с паводком участвуют более 1 800 специалистов и 600 единиц техники.

Утром 10 апреля уровень воды в реке Тобол возле Кургана увеличился на 19 сантиметров, достигнув 952 сантиметров. До опасной отметки, которая составляет 1 060 сантиметров, на тот момент оставалось 127 сантиметров.

В связи с ситуацией в регионе администрация Кургана призвала жителей микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом, СНТ по правой и левой сторонам шоссе имени Тюнина эвакуироваться. Горожанам необходимо взять с собой документы и лекарства.

