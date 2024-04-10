При ухудшении ЧС в Курганской области будут эвакуированы 280 тыс человек

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При худшем развитии ситуации с паводком в Курганской области могут быть эвакуированы до 280 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в эфире "Россия 24".

По его словам, количество эвакуированных зависит от уровня подъема реки Тобол. Так, если вода увеличится на 9 метров, то вывезти из региона придется около 17 800 человек. При подъеме реки на 11 метров эвакуируют 28 тысяч человек, а на 14 метров – 280 тысяч человек.

Шумков напомнил, что в 1994 году в Кургане город практически затопило во время паводка. Тогда вода поднялась до 10 метров и 30 сантиметров, подчеркнул он.

"Нам Гидромет дал справку, что уровень воды в Тоболе ожидается 9–11 метров. Девять-одиннадцать метров для нас – критичная отметка", – уточнил Шумков.

Сейчас, как утверждает глава региона, из Курганской области уже превентивно эвакуировано свыше 4,5 тысячи жителей, из которых более 550 человек находятся в пункте временного размещения. Шумков добавил, что многие из этих граждан проживали в Звериноголовском округе.

"Эвакуация объявлена превентивно во всех муниципальных округах, которые идут по течению Тобола, – шесть муниципальных округов", – заключил глава Курганской области.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол возле Кургана за сутки увеличился на 23 сантиметра, достигнув 357 сантиметров. При этом уровень реки в районе села Звериноголовского сильно возрос на 21 сантиметр – до 933 сантиметров.

Власти региона объявили принудительную эвакуацию в зоне подтопления Звериноголовского округа региона, а Шумков 8 апреля ввел режим ЧС регионального уровня в Курганской области в связи с паводком.

