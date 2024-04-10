Уровень воды в реке Тобол в Кургане увеличился на 23 см за сутки

Фото: телеграм-канал "Город Курган"

Уровень воды в реке Тобол возле Кургана за сутки поднялся на 23 сантиметра, достигнув 357 сантиметров. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

"Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 часов (06:00 по Москве) 10 апреля 2024 года составляет 357 сантиметров (над "нулем поста"). Изменение за сутки – плюс 23 сантиметра", – говорится в сообщении администрации.

Ранее сообщалось, что уровень реки Тобол в районе села Звериноголовское Курганской области резко вырос на 21 сантиметр за 2 часа – до 933 сантиметров. Помимо этого, в районе села Прорывное прирост уровня воды составил 20 сантиметров за такое же время, в районе Озерного – 19 сантиметров.

Власти региона объявили принудительную эвакуацию в зоне подтопления Звериноголовского округа региона, а губернатор области Вадим Шумков 8 апреля ввел режим ЧС регионального уровня в Курганской области на фоне паводков.